Sokak ortasında vurmuştu, tutuklandı
Edirne'de husumetlisini sokak ortasında vuran 46 yaşındaki Selim U. tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde cadde üzerinde karşılaştığı husumetlisi Emirhan D.’yi (27), tabanca ile vurarak yaralayan Selim U. (46) tutuklandı.
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Olay, dün saat 18.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Selim U., daha önce aralarında husumet bulunan Emirhan D. ile cadde üzerinde karşılaştı.
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Taraflar arasında yaşanan kısa süreli tartışma sırasında Selim U., belinden çıkardığı tabancayla Emirhan D.’ye ateş etti.
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Emirhan D., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Cadde üzerinde bulunanlar panik ve korku ile kaçışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Emirhan D., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Selim U. ise polis ekiplerine teslim oldu. Selim U.’nun üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 19 mermi, 2 şarjör ve 1 bıçak ele geçirildi.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Selim U., çıkarıldığı hakimlikçe ‘silahla kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.
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