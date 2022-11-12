Bu tepkiyi hiç beklemiyordu! Yaşananlar kamerada!

İHA

Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi’nde bulunan İsmet İnönü Caddesi’nde ilginç bir olay meydana geldi. İşlek caddede hizmet veren bir fastfood restoranı önünde kendisine verilen döneri yediği düşünülen köpeğe, bir vatandaş tarafından tekme atıldı.

KÖPEĞİN ÇENESİNE TEKME ATTI Çenesine atılan tekme ile acı içinde inleyen köpek, adeta neye uğradığını şaşırdı. Olayı gören vatandaşlar şahsa tepki göstererek, neden tekme attığını sordu. Şahıs bahse konu köpeğin kendisini ısırdığını ve bunun için tekme attığını iddia ederek kendini savundu.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme atan şahıs bir anda kendini tepkili kalabalığın arasında buldu. Darp edilen şahıs, olay yerinden uzaklaştı.

ACIDAN İNLEYEREK KENDİ ETRAFINDA DÖNMEYE BAŞLADI Atılan tekme ile canı acıyan ve inleyen köpek ise kendi etrafında dönmeye başlayınca, vatandaşlar tarafından yardım edilerek sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü.