Sokak hayvanları için bahçeli ev kiralayıp beldeye yerleştiler

Beldede 4 dönüm araziye sahip ev kiralayan çift, sokaklardan topladıkları sahipsiz 12 köpek ve 2 kedinin bakımını yapıyor.
İlçedeki başıboş hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için "Bir Kap Yemek" kampanyası başlatan ve hayırseverlerden yardım toplayan 20 yaşındaki ikizler Hakan ve Gökhan Kanak ile 28 yaşındaki Hatice Dökmetaş da esnaf ve vatandaşların yardımıyla satın aldıkları mamalarla Bozuk ve Karabulut'a destek oluyor.
Hayvansever Nihal Yağmur Bozuk, AA muhabirine, 2016 yılında internet üzerinden Ali Abidin Karabulut ile tanıştığını ve hayatlarını birleştirdiklerini söyledi.
Hayvanları çok sevdiklerini dile getiren Bozuk, ilçe merkezinde Pınarönü Mahallesi'ndeki evlerinde sokakta aç susuz yaşayan hayvanlara bakmaya başladıklarını ancak komşularına rahatsızlık verdiklerini belirtti.
Bu nedenle evlerini kiraya vererek ilçeye bağlı Cemel Beldesi'nde geniş bahçeli bir ev kiraladıklarını anlatan Bozuk, "Buraya Almanya'dan geldim, bu yumurcaklara bakıyorum, onları çok seviyorum. Dayalı döşeli evimizi bıraktık, bunlara bakmak için buraya geldik. Kiralık, geniş arazisi olan bir ev tuttuk." dedi.
Bozuk, kiraladıkları 4 dönüm arazisi olan evin bahçesine kendi imkanlarıyla briketten barınak yaptıklarını ifade etti.
- "Onlar benim çocuklarım"
Hayvanların sokakta aç susuz kalmasına gönlünün razı olmadığını vurgulayan Bozuk, şunları kaydetti:
"Ben de elimden geldiği kadar onları doyurmaya çalışıyorum. Bunlara gücümüz yettiğince güzel bir barınak yaptık, içeriye yataklar da koyduk, kışın üşümesinler diye. İnşallah rahat ederler. Mama konusunda biraz güçlük çekiyoruz, mamalar malum çok pahalı. Onun için de vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz, biz bütçemiz yettiği kadarıyla alıyoruz. Onlar benim çocuklarım. Eğer sahiplenmek istiyorsanız gelin, buyurun istediğinizi size veririz ama lütfen onları sokağa bırakmayın."
Ali Abidin Karabulut da Bozuk'un sokak hayvanlarına karşı hayranlığı ve onlara karşı ayrı bir merhameti olduğunu, bu nedenle kendisine elinden gelen her türlü yardımı yapmaya karar verdiğini belirtti.
Tatile veya uzak yerlere ziyarete gidenlerin hayvanlarına da geçici baktıklarını söyleyen Karabulut, "Bunun için ücret almıyoruz. Toplumda bir eksiklik olduğunu, sokak köpekleriyle ilgilenecek fedakar insanların olmadığını gördük, bu açığı da kapatmak için beldeye yerleştik." diye konuştu.
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