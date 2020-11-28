Sokağa çıkma yasağı genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yayınlanan genelgeye göre hafta sonu belirli saatlerde tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak? Peki, sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilip araştırılan detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması genelgesine göre;

Cumartesi saat 20.00'den Pazar günü saat 10.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Pazar günü ise saat 20.00'den Pazartesi günü saat sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Buna göre Cumartesi günü saat 20.00'ye kadar ve Pazar günü saat 10.00 ve saat 20.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre yasaklar ikinci bir karar alınana kadar aynı şekilde devam edecek.