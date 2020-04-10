Sokağa çıkma yasağı 31 ilde bu geceden itibaren uygulanacak. asak büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırlarını kapsıyor. Merak edilen soruların başında ise "Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar" oldu. İşte Bakanlık tarafından duyurulan genelge...

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR

Sokağa çıkma yasağında “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,

TBMM çalışanları,

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

Acil çağrı merkezler çalışanları,

Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır. Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır.