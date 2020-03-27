Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yeni kararları açıkladı. İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin" diyerek sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada vatandaşların market dışında dışarıya çıkmamaları gerektiğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KARARLARI AÇIKLADI

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar açıklaması;

1- Şehirlerarası seyahatler valilik izni kapsamında gerçekleşecektir.

2- Kamu da olduğu gibi özel sektörlerde de minimum personel

3- toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni

4- Piknik alanları hafta sonu kapalı, hafta içi de birarada bulunmayacak

5- Askerler 14 gün karantina altında tutulacak.

6- Yurtdışı uçuşlar tamamen sona ermiştir

Alınan yeni kararlar 30 büyükşehirimizde uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara, "Gönüllü karantinaya uyalım. Tedbirlerin daha ileriye gitmemesi için evde kalalım" uyarısında bulundu.