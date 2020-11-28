Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? Tıpkı geçtiğimiz hafta sonu olduğu gibi bu sorunun cevabı Cumartesi gününün en çok merak edilip araştırılanları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi 81 il valiliklerine gönderildi. Peki, Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Şuan yasak var mı? İşte, merak edilen soruların cevabı ile ilgili merak edilen detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Korona virüsü ile mücadele kapsamında Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ve Bakanlar Kurulu'nun kararı ile hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına geçildi. Karar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 valiliklerine gönderildi. Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi ile ilgili detayların ortaya çıkmasıyla birlikte "Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?" sorusu da cevabını bulmuş oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması genelgesine göre;

Cumartesi saat 20.00'den Pazar günü saat 10.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Pazar günü ise saat 20.00'den Pazartesi günü saat sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Buna göre Cumartesi günü saat 20.00'ye kadar ve Pazar günü saat 10.00 ve saat 20.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.