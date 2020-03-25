Sokağa çıkamayan ihtiyaç sahiplerine "sanal" yardım eli

AA

Sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunan Yazıcı, tanıdığı ve yakın çevresi aracılığıyla ulaştığı ihtiyaç sahiplerinin adreslerini, isteyen takipçileriyle paylaşarak temel gıda maddelerinin sanal market üzerinden bu kişilere gönderilmesini sağladı.

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin mecburen evde kaldığı bu sürede üniversite son sınıf öğrencisi kızı Duru Yazıcı ile insanların hayatlarına dokunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir paylaşımda bulunduklarını söyledi.

Tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, bu dönemde işlerini kaybeden, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar ile yaşlıların daha çok zarar gördüğünü belirten Yazıcı, şöyle devam etti:

"Çoğumuz evden çıkmamak için yiyecek stoğumuzu önceden yaptık. Ancak yapamayanlar vardı. Bu zor günlerde birbirimize yardım etmeliyiz diye düşündüm. Ben, elimden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum ama mutlaka ulaşamadığım aileler var. Sosyal medyadan yaptığım bu paylaşımla daha çok arkadaşıma ulaştım ve daha fazla kişiye yardımcı olabildik."

Yazıcı, insanlara yardımcı olduğunda kendini daha huzurlu hissettiğini vurgulayarak, "Bir ailenin, bir kişinin bile hayatına dokunabilmek çok önemliydi. Ben de bunu yapmak istedim." dedi.

Zor günleri birlik içinde, sağ salim atlatabilmenin önemine işaret eden Yazıcı, "Birine yardım yapabilmek için illa o kişiyle yüz yüze görüşmeye gerek yok. Sanal marketler zaten adrese teslim yapıyor. Umarım hep beraber daha fazla insana ulaşabiliriz." diye konuştu.