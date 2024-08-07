7 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta başta bebek mobilyaları olmak üzere, kamp malzemeleri, mutfak gereçleri, davlumbaz set, gıda ve hijyen ürünleri gibi birçok ürün satışa çıktı. İşte, tüm detaylarıyla 7-13 Ağustos 2024 ŞOK aktüel kataloğu...