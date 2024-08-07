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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel kataloğu 7 Ağustos 2024: ŞOK'a bu hafta bebek mobilyaları ve kamp malzemeleri geliyor!

        ŞOK'a bu hafta bebek mobilyaları ve kamp malzemeleri geliyor! 7 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu

        ŞOK 7 Ağustos 2024 kataloğunu yayınladı. Bu hafta sepet beşik, ana kucağı, hamak gibi birçok bebek mobilyası ve onlarca kamp ürünü satışa çıktı. Bunun yanı sıra, spor malzemeleri ve küçük ev aletleri de raflarda yerini alan ürünlerden oldu. İşte, ŞOK 7-13 Ağustos kataloğu ve indirimli ürünleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 10:01 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:01
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        • 1

          7 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta başta bebek mobilyaları olmak üzere, kamp malzemeleri, mutfak gereçleri, davlumbaz set, gıda ve hijyen ürünleri gibi birçok ürün satışa çıktı. İşte, tüm detaylarıyla 7-13 Ağustos 2024 ŞOK aktüel kataloğu...

        • 2

          ŞOK AKTÜEL 7 AĞUSTOS 2024

          Yui A2 Pro Koşu Bandı 8.599 TL

          Yui kondisyon bisikleti 4.699 TL

          Yui akıllı robot 9.599 TL

          Pantum siyah beyaz yazıcı 3.499 TL

        • 3

          ŞOK'TA NELER VAR?

          Sepet beşik Fransız askı 2.499 TL

          Ahşap MDF çatlı raf 3.999 TL

          Çocuk oyun çadırı 1.099 TL

          Oyuncaklı ahşap ana kucağı kahve 999 TL

        • 4

          Cam kavanoz 69 TL

          Katlanır masa 599 TL

          Közmayik 89,95 TL

          Plastik rende 49,95 TL

        • 5

          Çantalı Portatif Ocak 799 TL

          227 gram Gaz Kartuşu 79,95 TL

          Kamp Testere 199 TL

          Katlanır Kamp ve Piknik Masası 524 TL

          Ledli Usb Çakmak 129 TL

          Lüks Mangal 349 TL

          50'lik Lüks Mangal 299 TL

          40'lık Lüks Mangal 249 TL

          Büyük Izgara Teli 52 TL

          Büyük Termos 599 TL

          20 litre Kamp Termos 561 TL

          20 litre Termos 449 TL,

          4,5 litre Piknik Termos 164 TL

          Sippro Mug 224 TL

          350 ml Buz Aküsü 14,95 TL

        • 6
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