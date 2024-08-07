ŞOK'a bu hafta bebek mobilyaları ve kamp malzemeleri geliyor! 7 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu
ŞOK 7 Ağustos 2024 kataloğunu yayınladı. Bu hafta sepet beşik, ana kucağı, hamak gibi birçok bebek mobilyası ve onlarca kamp ürünü satışa çıktı. Bunun yanı sıra, spor malzemeleri ve küçük ev aletleri de raflarda yerini alan ürünlerden oldu. İşte, ŞOK 7-13 Ağustos kataloğu ve indirimli ürünleri...
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7 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta başta bebek mobilyaları olmak üzere, kamp malzemeleri, mutfak gereçleri, davlumbaz set, gıda ve hijyen ürünleri gibi birçok ürün satışa çıktı. İşte, tüm detaylarıyla 7-13 Ağustos 2024 ŞOK aktüel kataloğu...
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ŞOK AKTÜEL 7 AĞUSTOS 2024
Yui A2 Pro Koşu Bandı 8.599 TL
Yui kondisyon bisikleti 4.699 TL
Yui akıllı robot 9.599 TL
Pantum siyah beyaz yazıcı 3.499 TL
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ŞOK'TA NELER VAR?
Sepet beşik Fransız askı 2.499 TL
Ahşap MDF çatlı raf 3.999 TL
Çocuk oyun çadırı 1.099 TL
Oyuncaklı ahşap ana kucağı kahve 999 TL
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Cam kavanoz 69 TL
Katlanır masa 599 TL
Közmayik 89,95 TL
Plastik rende 49,95 TL
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Çantalı Portatif Ocak 799 TL
227 gram Gaz Kartuşu 79,95 TL
Kamp Testere 199 TL
Katlanır Kamp ve Piknik Masası 524 TL
Ledli Usb Çakmak 129 TL
Lüks Mangal 349 TL
50'lik Lüks Mangal 299 TL
40'lık Lüks Mangal 249 TL
Büyük Izgara Teli 52 TL
Büyük Termos 599 TL
20 litre Kamp Termos 561 TL
20 litre Termos 449 TL,
4,5 litre Piknik Termos 164 TL
Sippro Mug 224 TL
350 ml Buz Aküsü 14,95 TL
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