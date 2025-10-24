ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 24-28 Ekim aktüel kataloğu yayında!
"ŞOK'ta bu hafta neler var?" sorusu gündeme geldi. ŞOK marketlerde ekim ayının sonuna özel 24-28 Ekim kataloğu paylaşıldı. ŞOK'ta bu hafta; giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte ŞOK aktüel 24-28 Ekim aktüel ürünler kataloğu...
Giriş: 24.10.2025 - 19:01 Güncelleme: 24.10.2025 - 19:01
ŞOK'ta 28 Ekim'e kadar geçerli olan fırsat ürünleri paylaşıldı. ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte ŞOK aktüel kataloğu kapsamında ekim ayı indirimli ürünler ile fiyat listesi...
