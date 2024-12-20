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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 18-31 Aralık 2024 aktüel kataloğu: ŞOK'a bu hafta yılbaşı süsleri geliyor, ŞOK güncel aktüel

        ŞOK 18-31 Aralık 2024 aktüeli: ŞOK'a bu hafta yılbaşı süsleri geliyor

        ŞOK 18-31 Aralık tarihli aktüelini yayınladı. Bu hafta çeşitli yılbaşı süsleri başı çekerken; küçük ev aletleri, ev mobilyası, mutfak gereçleri, beyaz gibi yüzlerce ürün aktüeldeki yerini aldı. İşte, ŞOK 18-31 Aralık 2024 aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 17:03 Güncelleme: 20.12.2024 - 17:03
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        • 1

          ŞOK 18-31 Aralık 2024 tarihli aktüelini yayınladı. Yılın son aktüelinde tema 'yılbaşı' oldu. Birçok yılbaşı süsünün yanı sıra bu hafta mutfak gereçleri, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve mobilya katalogta yer aldı. İşte, ŞOK 31 Aralık aktüeli...

        • 2

          ŞOK 18-31 ARALIK 2024 AKTÜEL KATALOĞU

          Pınar Yarım Hindi Dondurulmuş 249 TL

          Anadolu Mutfağı Tarçın 90 g 21,90 TL

          Anadolu Gurme Hamburger 4’lü 100 g 49,95 TL

          Sultan/Aytaç Geleneksel/ Müslümoğlu Dana Pastırma 100 g 149 TL

          Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) 500 g 79,90 TL

          Mis Gurme Klasik Beyaz Peynir 600 g 160 TL

          Altınkılıç Gurme Eski Kaşar Peyniri 300 g 99 TL

          Superfresh Pizza King 4'lü 780 g 149 TL

          Parmak Kalamar 250 g/Karides 500 g 149 TL

        • 3

          Lay's Klasik/Ruffles Originals 193 g Doritos Nacho/Taco 218 g 39,50 TL

          Cipso Patates Cipsi Çeşitleri 150 g 34,50 TL

          Cola Turka 2,5 L 38 TL

          Master Potato Patates Cipsi Çeşitleri 110 g 49,50 TL

          Benorganic %100 Meyve Suyu 946 ml 69,50 TL

          Doğanay Şalgam Suyu Sade/Acılı 2 L 44,95 TL

          Uno Pastaban Kakaolu 3 kat 82,50 TL

          Bisto Un Kurabiyesi/ Tahinli Susamlı Kurabiye 500 g 57,95 TL

          Raffaello 150 g 99 TL

          Ferrero Rocher 8’li 100 g 105 TL

          Milka Çikolata Çeşitleri 80 - 100 g 44,50 TL

        • 4

          Mon Amour Roll On Lip Gloss 37,90 TL

          Mon Amour Extra Shine Lipgloss 69,90 TL

          Mon Amour Super Stay Full Lash Mascara 89,90 TL

          Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 330 ml 99,75 TL

          Emotion Aqua Kiss Deodorant/ Blade Ocean Fresh Deodorant 2x150 ml

          Rebul Edt 50 ml + Erkek Deodorant 150 ml 179 TL

          Lady Club Vücut Spreyi 250 m 64 TL

          Hobby Enerji Saç Jölesi Sert 250 ml 65,90 TL

          Morfose Ultra Strong Saç Spreyi 250 ml 99 TL

          Garnier Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 99,90 TL

          Kotex Ultra Ekstra Uzun Gece Hijyenik Ped 9’lu 55 TL

          Confort Dev Havlu 600 yaprak 51,90 TL

          Sera Streç Film 33 M 49 TL

        • 5

          Bake&Keep Dikdörtgen Tepsi 3850 cc 249 TL

          Bake&Keep Borcam Kare Tepsi 1950 cc 149 TL

          Heybeli Çay Bardağı 6'lı 170 cc 99,95 TL

          Iconic Bardak 3’lü 365 cc 99,95 TL

          Borcam Fırın Tepsisi 3200 cc 249 TL

          Kapaklı Yuvarlak Tencere 1450 cc 129 TL

          Yuvarlak Kek Fanus 32 cm 499 TL

          Dik Kenarlı Sunum Tabağı 69,95 TL

          Kavalye Selis Optikli Çay Bardağı 6’lı 110 cc 199 TL

          12 Parça Çay Seti 599 TL

          Metal Mısır Kovası 69,95 TL

        • 6

          Forever Ledli Seramik Ev 219 TL

          Forever Ağaç Led Mum 229 TL

          Forever Cam Şişe Işık Zinciri 129 TL

          Forever Metal Top Işık Zinciri 149 TL

          Petrix Kedi / Köpek Figürlü Ay Gece Lambası 249 TL

          Objeevi Gaz Lambası 299 TL

          Forever Işıklı Metal Kardan Adam 349 TL

          Objeevi Metal Dekoratif Mum Feneri 99,95 TL

          Lüks Tombala 39,95 TL

          Kurbağa Denge Oyunu 99,95 TL

          Yasak Kelimeler 179 TL

          Sözcük Kutu Oyunu 169 TL

          Rivals Edition 299 TL

          1000 Parça Puzzle 79,95 TL

        • 7

          Mibro T1 Akıllı Saat 999 TL

          iXtech IX-E24 ANC TWS Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 1.299 TL

          Reeder Kiddo Yeni Mavi / Pembe Akıllı Çocuk Saati 1.799 TL

          Philips Hd5120/00 Eco Conscious Edition Filtre Kahve Makinesi 2.499 TL

          Hiking St-04 Bluetooth Hoparlör 2.499 TL

          Hiking Hpl 12 Robot Süpürge Siyah 7.999 TL

          Dyson V15s Submarine Şarjlı Dikey Süpürge 29.999 TL

          Simfer 127 Ekran 50" Webos 4k Uhd Smart Televizyon 12.999 TL

        • 8

          Yaren 4 Kapaklı Dolap Meşe 5.899 TL

          Çok Amaçlı Dolap 2.499 TL

          6 Kapaklı Dolap 6.999 TL

          Çamaşır Makinesi Dolabı 2.199 TL

          Yıldız 4 Kapaklı 2 Çekmeceli Dolap Beyaz 4.799 TL

          Yaren Yavrulu Karyola Beyaz 4.199 TL

          Nefes 90x190 Ranza Beyaz 5.899 TL

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