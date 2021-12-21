Baba kız hikâyesi

Adnan Önal'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Şöhretler Okulu'nun fragmanı ve afişi yayınlandı.

'Kemal Öğretmen'in kızıyla kopuk olan ilişkisini düzeltmek için uğraşmasını konu edinen filmde Ediz Hun, Berna Üçkaleler ve çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksungur, Revna Çolak, Doruk Yılmaz, Ada Şahin, Beren Şenol, Baran Tuğra Genç, Çınar Yükçeker, Metehan Parıltı, Cemre Demircan rol aldı.