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        Haberler Bilgi Yaşam Soğuk kış günlerinde vücudunuzun hastalıklardan korunmasına yardımcı olacak sebze ve meyve suları!

        Bağışıklığı güçlendiren sebze ve meyve suları nelerdir?

        Kış aylarında bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için doğal çözümler arıyorsanız, bu sebze ve meyve suları size iyi gelecektir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 16.02.2025 - 09:30
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        • 1

          Soğuk kış günlerinde hastalıklara karşı, hem lezzetli hem de sağlıklı olan bağışıklık artırıcı sebze ve meyve suları ile kendinizi savunmasız bırakmayın!

        • 2

          1. LAHANA DOMATES VE KEREVİZ SUYU

          Bağışıklığı güçlendiren ve sağlığı destekleyen harika bir karışımdır. Lahana, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olup vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır. Domates ise likopen kaynağı olup kalp sağlığını korur ve bağışıklık sistemini destekler. Kereviz ise yüksek su içeriği ve anti-inflamatuar özellikleri ile vücudu toksinlerden arındırır ve sindirimi kolaylaştırır. Bu üç sebzenin birleşimi, sağlıklı bir detoks süreci için mükemmeldir.

        • 3

          2. PANCAR SUYU

          Pancar suyu; A, C ve E vitamini bakımından zengindir. Yüksek demir ve kalsiyum içerir. Pancar suyu, enerji vermesinin yanı sıra burun tıkanıklığını hafifletir, mide rahatsızlıklarının önüne geçer, boğaz ağrılarını yatıştırır ve bağışıklığı kuvvetlendirir.

        • 4

          3. HAVUÇ SUYU

          Havuç suyu; A, C ve K vitaminleri bakımından zengin olup özellikle gribe karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

        • 5

          4. ISPANAK, MARUL VE LAHANA SUYU

          bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler ve minerallerle doludur. Ispanak, demir ve C vitamini bakımından zengin olup vücudun savunma gücünü artırırken, marul ve lahana da antioksidan özellikleriyle iltihapları azaltır ve bağışıklığı destekler. Bu karışım, genel sağlığı iyileştirirken hastalıklara karşı direnç oluşturur.

        • 6

          5. PORTAKAL SUYU

          Sadece 3/4 bardak portakal suyu, vücudun koruyucu antikorlar üretmesini sağlayan C vitamini alımınızı tüm gün boyunca karşılar. İster karton ambalajlı, ister taze sıkılmış, ister posalı, ister posasız olsun, hepsi işinizi görür.

        • 7

          6. KARALAHANA SUYU

          Yeşil yapraklı karalahana, C ve A vitaminleri ile doludur. Aynı zamanda bağışıklık fonksiyonu için kritik olan B-6 vitamini gibi diğer besinler açısından da zengindir. Ayrıca E vitamini gibi enfeksiyonları kontrol altında tutmak için antioksidan olarak çalışan bileşikleri içerir.

        • 8

          7. BAL-ZENCEFİL SUYU

          Bal, vücudun bağışıklık tepkisini harekete geçiren ve zararlı hücre çoğalmasını engelleyen bileşikler içerirken, zencefil anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Ek olarak, bal kaşınan boğazı kaplayıp yatıştırır.

        • 9

          8. GREYFURT SUYU

          Portakal suyu gibi bol miktarda C vitamini almak için iyi bir yoldur. Ekşi ve hafif acı tadıyla, özellikle portakal suyunun ağır tatlılığından hoşlanmıyorsanız iyi bir seçenek olabilir.

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