Kış geldi çattı, soğuk havalar kendini hissettirmeye başladı. Antioksidan bakımından zengin çaylar tüketmenin zamanı geldi. İşte bizi hastalıklardan korumaya destek olacak çay çeşitleri...

1. YEŞİL ÇAY

REKLAM advertisement1

İyi bir antioksidan kaynağı olan yeşil çay, aynı zamanda da vücudumuzdaki antioksidanları aktive etmek gibi bir özelliğe sahip. Serbest radikallere karşı doğal bir koruma sağlayan yeşil çayın faydaları arasında kanseri önlemek ilk sırada yer almakta. Yeşil çay demleme yoluyla veya poşet çaylarla tüketildiğinde vücuda doğal antioksidan desteği sağlar. Günde 1-2 bardak organik yeşil çay tüketen pek çok Uzakdoğu ülkesinde kansere yakalanma riskinin azaldığı bilinmekte. Yeşil çay ayrıca strese iyi gelir, sindirime yardımcı olur, kalp sağlığını güçlendirir, trigliseridleri düşürür, yağ yakımını ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

REKLAM 2. IHLAMUR ÇAYI Soğuk algınlıklarında yüzyıllardır şifa amaçlı tercih edilen ıhlamur zengin içeriği sebebiyle oldukça güçlü bir antioksidandır. Enfeksiyonlardan korunmak için özellikle kış aylarında bolca tüketilmesi gereken ıhlamur çayı kalp ve damar sağlığına da etki eder. Özellikle hareketsiz çalışma saatlerinde oluşan kas kasılmalarına bağlı ağrıları hafiflemesini sağlar. Ancak dökme çay olarak tercih edildiğinde fazla kaynatılmamasına dikkat edilmelidir. Keza fazla kaynayan ıhlamurun faydaları azaldığı gibi toksin oluşumuna da neden olur.

3. KUŞBURNU ÇAYI Rengi, kokusu ve tadıyla beğeni toplayan bu bitki çayı çocuklar tarafından da çok sevilir. Yaz aylarında soğuk tüketimi de oldukça yüksek olan kuşburnu vücut direncinin artmasını sağlar. Ses tellerinde oluşabilecek iltihaplanmaların önüne geçmesi ve hormonları düzenlemesi de diğer faydalarındandır. Düzenli olarak tüketilen kuşburnu poşet çay kanın temizlenmesi, kas ağrıları ve yorgunluğa da etki eder.

Her gün çay içtiğinizde vücudunuza ne olur? Ruh halinizi iyileştirecek bitki çayları 4. PAPATYA ÇAYI Güçlü antioksidanlar içinde yer alan papatya çayı, ofiste veya evde çalışırken sinirlerinizi yatıştırabilir. Özellikle organik papatya çayı, antioksidan madde bakımından çok zengindir. Ofiste veya evde kuru papatya çayı veya ballı papatya çayı ile antioksidan alımınızı arttırabilir, stres kaynaklı kaygı ve endişelerinizi giderebilirsiniz. REKLAM 5. ADA ÇAYI A, B6, C ve K vitaminleri içerdiği bilinen ada çayı yine antioksidan deposu olarak karşımıza çıkar. Ülkemizde de hemen hemen her yerde yetiştirilebilen ada çayının faydaları saymakla bitmiyor:

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için soğuk algınlığında tedavi amacıyla kullanımının yanı sıra tansiyon düşürmede de etkilidir. Stresle başa çıkma, ateş düşürme, karaciğer temizleme gibi fonksiyonları da bulunur. Balgam söktürücü özelliği nedeniyle şiddetli öksürük şikayetlerinde içilmesi tavsiye edilir. 6. MELİSA ÇAYI Halk arasında oğul otu, limon nanesi veya limon otu gibi isimlerle de anılan melisa bitkisi, oldukça rahatlatıcı bir bitkidir. Antioksidan bakımından güçlü bir bileşime sahip melisa bitkisi, aynı zamanda da antiseptik özelliğe sahip olduğu için uçuk, yara, sinek ısırığı gibi şikayetlere iyi gelir. Melisa çayı için halk arasında daha çok limonlu melisa çayı tüketimi yaygın. Bununla birlikte, melisa çayının tadını ekşi bulanlar içine bir miktar bal karıştırma yoluna gidebiliyor. Melisa çayının bu şekilde tüketilmesi, kan şekerinin yükselmesine ve metabolizmanın hızlanmasına yol açar.

REKLAM 7. ZENCEFİL ÇAYI Geleneksel tıpta ve günümüz ilaç sanayisinde etkin bir şekilde kullanılan zencefil ister kök, ister toz baharat olarak kullanılsın, her iki kullanım şeklinde de sağlık açısından çok faydalı bir bitki. Zencefilde bol miktarda A, B6, C ve D vitamini, uçucu yağlar ve fenol bileşik var. Taze zencefil çayı veya toz zencefil çayı kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, demir, kobalamin, lif ve protein bakımından zengindir. Bu bileşenlerden dolayı güçlü bir antioksidan olan zencefil çayı, vücudumuzda oksitleri temizlemede oldukça etkilidir.

8. BEYAZ ÇAY Beyaz çay, antioksidanların bir diğer mükemmel kaynağıdır. Tüm çayların en az işlenmiş olanıdır, bu da doğal antioksidanlarını, özellikle polifenollerini korumasına yardımcı olur. Beyaz çay, yeşil çayla aynı antioksidanların çoğunu içerir ancak daha düşük miktarlarda. Ancak, çok az işlenmiş olduğundan, antioksidan açısından zengin, narin, hafif aromalı bir çay arayanlar için yine de mükemmel bir seçenektir.

9. EKİNEZYA ÇAYI Pek çok kişinin aşina olmadığı bilenlerinse elinde düşürmediği ekinezya çayı güçlü antioksidan çayları arasında yer alır. Mevsim geçişlerinde ihmal edilmemesi hatırlatılan ekinezya çayı kanser gibi rahatsızlıklardan korunmayı da sağlar. İçeriğine bakıldığında A, B2, C ve E vitaminlerinin görüldüğü ekinezya aynı zamanda demir, sodyum, bakır ve yağ asitleri bakımından da zengindir. Eklem ağrıları, halsizlik ve bağışıklık güçlendirme özelliğiyle dikkat çeker. Bazı kişilerde alerjiye sebep olabildiği için tüketmeden önce doktora danışmanız tavsiye edilir.