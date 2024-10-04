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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sofyan Amrabat: Bence iyi bir iş çıkardık - Futbol Haberleri

        Sofyan Amrabat: Bence iyi bir iş çıkardık

        Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Sofyan Amrabat, 1-1 berabere kaldıkları Twente karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 00:45 Güncelleme: 04.10.2024 - 00:45
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        "Bence iyi bir iş çıkardık"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "BANA GÖRE İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"

        Karşılaşmayı değerlendiren Sofyan Amrabat, "Bu rakibinize bağlı, rakip sizi sola ittiğinde siz de soldan atak yapıyorsunuz. Biz oyunun yönünü değiştirip sağdan da oynamaya çalıştık. Önemli olan noktalardan birisi rakibinizi kovalamak. Bana göre bugün genel anlamda iyi bir iş çıkardık." dedi.

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