Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 20 yılı aşkın süre sonra galibiyete uzanırken bu galibiyet sarı-kırmızılıların eski futbolcuları tarafından da paylaşıldı. Bir süre önce futbolu bırakan Wesley Sneijder de Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

Hollandalı isim Instagram hesabından çay fotoğrafı paylaştı ve "Ağlama" mesajını yolladı.

Wesley Sneijder, Galatasaray'da oynadığı dönemde de şampiyonluk sonrasında "Fener ağlama" mesajıyla taraftarlar tarafından çok sevilen oyunculardan biri haline gelmişti.