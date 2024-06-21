Slovakya - Ukrayna maçı CANLI YAYIN

STAT: Düsseldorf Arena

HAKEM: Michael Oliver

SAAT: 16.00

YAYIN: TRT 1

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.

Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Sudakov, Brazhko, Shaparenko, Mudryk, Yarmolenko, Dovbyk.

Euro 2024'te E Grubu'nda heyecan sürüyor... Slovakya ile Ukrayna, grubun ikinci maç gününün ilk randevusunda kozlarını paylaşıyor.

Francesco Calzona'nın çalıştırdığı Slovakya, gruptaki ilk maçında Belçika'yı 1-0 mağlup etmiş ve sürpriz bir sonuca imza atmıştı. Slovakya, Ukrayna maçını da kazanmasını halinde ikinci tur biletini elde edecek.

REKLAM

Serhiy Rebrov'un teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ise gruptaki ilk maçında Romanya'ya 3-0 gibi farklı bir sonuçla yenilerek futbol otoriterlerini şaşırttı... Rebrov'un öğrencileri, gruptaki kaderlerini belirleyecek Slovakya müsabakasından iyi bir sonuçla ayrılmayı umut ediyor.