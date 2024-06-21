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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Slovakya - Ukrayna maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Slovakya - Ukrayna maçı CANLI YAYIN

        Slovakya - Ukrayna maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 15:11 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:10
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        STAT: Düsseldorf Arena

        HAKEM: Michael Oliver

        SAAT: 16.00

        YAYIN: TRT 1

        Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.

        Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Sudakov, Brazhko, Shaparenko, Mudryk, Yarmolenko, Dovbyk.

        Euro 2024'te E Grubu'nda heyecan sürüyor... Slovakya ile Ukrayna, grubun ikinci maç gününün ilk randevusunda kozlarını paylaşıyor.

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        Francesco Calzona'nın çalıştırdığı Slovakya, gruptaki ilk maçında Belçika'yı 1-0 mağlup etmiş ve sürpriz bir sonuca imza atmıştı. Slovakya, Ukrayna maçını da kazanmasını halinde ikinci tur biletini elde edecek.

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        Serhiy Rebrov'un teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ise gruptaki ilk maçında Romanya'ya 3-0 gibi farklı bir sonuçla yenilerek futbol otoriterlerini şaşırttı... Rebrov'un öğrencileri, gruptaki kaderlerini belirleyecek Slovakya müsabakasından iyi bir sonuçla ayrılmayı umut ediyor.

        İki takım arasında daha önce yapılan karşılaşmalarda Ukrayna'nın üstünlüğü bulunuyor. Oynanan sekiz maçın üçünü Ukrayna, ikisini Slovakya kazandı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

        Rekabette Slovakya 10, Ukrayna ise 9 gol kaydetti.

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