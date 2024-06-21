Slovakya: 1 - Ukrayna: 2 | MAÇ SONUCU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Düsseldorf Arena'da oynanan mücadeleyi Ukrayna geriden gelerek 2-1 kazandı.

Mücadelede ilk gol 17. dakikada Slovakya forması giyen Schranz'dan gelirken Ukrayna bu gole 54. dakikada Shaparenko ile karşılık verdi ve beraberliği yakaladı. Oyuna sonradan dahil olan Yaremchuk 80. dakikada golü attı ve Ukrayna'yı öne geçirerek maçın skorunu tayin etti.

Slovakya, gruptaki ilk maçında Belçika'yı 1-0 mağlup etmiş ve sürpriz bir sonuca imza atmıştı. Ukrayna mücadelesinden de öne geçen Slovaklar skoru koruyamadı ve mağlup oldu.