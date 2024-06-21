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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Slovakya: 1 - Ukrayna: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Slovakya: 1 - Ukrayna: 2 | MAÇ SONUCU

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Slovakya önde olduğu mücadelede Ukrayna'ya 2-1 mağlup oldu. Mücadelede ilk gol 17. dakikada Slovakya forması giyen Schranz'dan gelirken Ukrayna bu gole 54. dakikada Mykola Shaparenko ile karşılık verdi ve beraberliği yakaladı. Oyuna sonradan dahil olan Yaremchuk 80. dakikada golü attı ve Ukrayna'yı öne geçirererek maçın skorunu tayin etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 15:11 Güncelleme: 21.06.2024 - 17:55
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        Ukrayna geriden gelip kazandı!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Düsseldorf Arena'da oynanan mücadeleyi Ukrayna geriden gelerek 2-1 kazandı.

        Mücadelede ilk gol 17. dakikada Slovakya forması giyen Schranz'dan gelirken Ukrayna bu gole 54. dakikada Shaparenko ile karşılık verdi ve beraberliği yakaladı. Oyuna sonradan dahil olan Yaremchuk 80. dakikada golü attı ve Ukrayna'yı öne geçirerek maçın skorunu tayin etti.

        Slovakya, gruptaki ilk maçında Belçika'yı 1-0 mağlup etmiş ve sürpriz bir sonuca imza atmıştı. Ukrayna mücadelesinden de öne geçen Slovaklar skoru koruyamadı ve mağlup oldu.

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        İlk maçında Romanya'ya 3-0 mağlup olan Ukrayna ise bu maçta vazgeçmedi. 54. dakikadaya kadar geride olan Ukrayna iki gol atarak Slovakya'yı mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Bu sonuçla birlikte EURO 2024 E Grubu'nda Slovakya ve Ukrayna puanları eşitledi. İki takımın da gruplarda 3 puanı bulunuyor.

        SON MAÇLAR

        Belçika-Ukrayna

        Slovakya-Romanya

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