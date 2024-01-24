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        Haberler Gündem Skimpflasyon nedir? Skimpflasyon ne anlama geliyor, ne demek?

        Skimpflasyon nedir? Skimpflasyon ne anlama geliyor?

        Ekonomist Mahfi Eğilmez tarafından gündeme getirilen 'Skimpflasyon' kavramı bir süredir gündemi meşgul ediyor. Hatırlanacağı gibi Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin "skimpflasyon" ve "shrinkflasyon" girdabına girdiğini vurgulamıştı. Yapılan bu açıklama, "Skimpflasyon nedir? Skimpflasyon ne anlama geliyor, ne demektir?" Sorularını akıllara getirdi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 19:09 Güncelleme: 24.01.2024 - 19:09
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        • 1

          Skimpflasyon kavramı Mahfi Eğilmez'in yazısı sonrası gündemde geniş yer buldu. Genellikle enflasyonun olduğu ülkelerde görülen bu kavram yüksek fiyatlar sebebiyle ürünün kalitesinin ve gramajının azaltılmasına yönelik yapılan durumu ifade eder. Peki, "Skimpflasyon nedir? Skimpflasyon ne anlama geliyor, ne demek?" İşte Skimpflasyon nedir sorusunun yanıtı...

        • 2

          SKİMPFLASYON NEDİR?

          Skimpflasyon, ekonomik bir kavramdır ve genellikle fiyat artışları ile ilişkilidir. Ancak, geleneksel enflasyon kavramından farklı olarak, skimpflasyon özellikle ürünlerin boyut, ağırlık veya içerik gibi özelliklerinde yapılan değişiklikleri ifade eder.

        • 3

          Skimpflasyonun Temel Özellikleri:

          Gizli Fiyat Artışları: Skimflasyon, fiyat artışlarını doğrudan rakamlarda görmemizi zorlaştıran bir tür gizli enflasyon olarak kabul edilebilir. Ürünlerin fiyatları değişmeden önce, boyutlarında veya içeriklerinde yapılan azaltmalar nedeniyle tüketici gerçekte daha az ürün alır.

          Tüketicinin Dikkatini Çekmeyen Değişiklikler: Skimflasyonun tüketiciler tarafından fark edilmesi genellikle zordur çünkü ürünlerin ambalajları genellikle değişmez ve fiyat etiketleri aynı kalır. Ancak, dikkatli tüketiciler ürünlerin ağırlığında veya miktarında yapılan azalmaları fark edebilir.

          Fiyat Artışlarından Kaçınma: İşletmeler, geleneksel fiyat artışlarından kaçınmak ve rekabet avantajını korumak amacıyla skimflasyonu tercih edebilir. Bu şekilde, tüketici fiyat artışlarına daha az tepki verir, ancak satın aldıkları ürün miktarında azalma yaşarlar.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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