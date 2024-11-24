Siyasilerden Öğretmenler Günü mesajları

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği 24 Kasım 1928, ardından da 1981 yılında alınan kararla her yıl bu tarihte kutlanıyor. Türm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanan Öğretmenler Günü dolayısıyla siyasiler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Öğretmenler Gününü kutladı. İşte siyasilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları...

Bakan Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Beraberindeki bürokratlar ve öğretmenlerle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 96. yıl dönümünde öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurlarınızdayız. Mukaddes bir mesleğin mensupları olarak insan haklarına dayanması ve demokratikliği vasıflarıyla gurur duyduğumuz Cumhuriyetimizin ideallerini yaşatmak üzere istikbalimizin emanetçisi telakki ettiğimiz evlatlarımızı en nitelikli şekilde yetiştirme gayretimiz bakidir.

'Köklerden Geleceğe' şiarında, kadim kültürümüzle aydınlık geleceğimize 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' idealiyle yola çıktığımız bu tarihi süreçte bugünü imar, geleceği inşa eden öğretmenlerimizle bizlere hedef gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için azim ve kararlılıkla çalışmaktayız. Bizler fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür şuurlu nesiller yetiştirip Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

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TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Bilgi ve tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan, yarınlarımızın harcını yoğuran öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Biliyoruz ve inanıyoruz ki 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen bir medeniyetin mensupları olarak; dün olduğu gibi bugün de öğretmenlerimiz evlatlarımızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Bu anlamlı gün dolayısıyla tüm öğretmenlerimize özveri ve emekleri için şükranlarımı sunuyor, görevi başında şehit olan öğretmenlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum."

Bilgi ve tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan, yarınlarımızın harcını yoğuran öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.



Biliyoruz ve inanıyoruz ki, “bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” diyen bir medeniyetin mensupları olarak; dün olduğu gibi bugün de… pic.twitter.com/9cl4bTkI5c — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) November 24, 2024

BAKAN YERLİKAYA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla Batman'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 7 yıl önce şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdiği kısımlar kullanılarak hazırlanan videoyu paylaştı.

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Paylaşımında, Bakanlık tarafından, şehit müzik öğretmeni Yalçın ve tüm öğretmenlerin hatırası için hazırlanan videoya yer veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ömürlerini geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza ve gençlerimize adayan, ülkemizin dört bir yanına eğitim meşalesini taşıyan sevgili öğretmenlerimiz... Büyük ve güçlü Türkiye ideali, sizlerin emekleriyle çok daha sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Bu uğurda Aybüke Yalçın gibi nice öğretmenimiz hainlerin hedefindeydi. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun."

Bilgi ve tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan, yarınlarımızın harcını yoğuran öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.



Biliyoruz ve inanıyoruz ki, “bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” diyen bir medeniyetin mensupları olarak; dün olduğu gibi bugün de… pic.twitter.com/9cl4bTkI5c — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) November 24, 2024

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin, hayatın sanatkarları olduğunu belirterek, "Her birimizin hayatında bıraktıkları izler, hayatımız boyunca tükenmeyen rehberlikleri için şükranlarımızı sunarız." ifadesini kullandı.

Öğretmenlerimiz hayatın sanatkarlarıdır.



24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun!



Her birimizin hayatında bıraktıkları izler, hayatımız boyunca tükenmeyen rehberlikleri için şükranlarımızı sunarız. #ÖğretmenlerGünü — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 24, 2024

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, medeniyetin inşası yolunda ilimle hikmeti, bilgiyle ahlakı buluşturan, gönüllere dokunan, evlatları geleceğe hazırlayan, bugünlere gelmemize vesile olan bütün öğretmenlerin, Kur'an kursu öğreticilerinin ve hocaların öğretmenler gününü kutladı.

Medeniyetimizin inşası yolunda ilimle hikmeti, bilgiyle ahlakı buluşturan, gönüllere dokunan, göz aydınlığı evlatlarımızı geleceğe hazırlayan, bugünlere gelmemize vesile olan bütün öğretmenlerimizi, Kur’an kursu öğreticilerimizi ve hocalarımızı hürmet ve minnetle yad ediyor,… pic.twitter.com/eh8JBf6zJd — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) November 24, 2024

İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoplu, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Aydınlığım sen, güneşim sensin... Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin #ÖğretmenlerGünü'nü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Aydınlığım sen, güneşim sensin...



Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin #ÖğretmenlerGünü'nü kutluyorum. pic.twitter.com/TsMCJmjeLA — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) November 23, 2024

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da mesajında, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, emekleriyle geleceği inşa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!" ifadelerine yer verdi.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, emekleriyle geleceği inşa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun! pic.twitter.com/l20IedbqrI — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 23, 2024

ABB BAŞKANI YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'da Öğretmenler Günü mesajında şunları kaydetti:

"Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, ülkemizin geleceğini inşa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.

Beypazarı Lise Müdürüm Ahmet Saraç ve İstiklal İlkokulu hocam Ekrem Tombak başta olmak üzere üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerime minnettarım.

Görev başında hayatını kaybeden ve şehit olan tüm öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz.

Eğitim, bir milletin en büyük gücüdür."