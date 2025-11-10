Siyasilerden Atatürk mesajları

"ATATÜRK'Ü RAHMETLE ANIYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefatının 87. yılında Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Çelik, NSosyal hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözünü anımsatarak, "Devletimizin ve Cumhuriyetimizin banisi, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. İstiklal Mücadelemizdeki ruhla, inançla ve kararlılıkla geleceğe yürüyoruz." ifadesini kullandı.

“GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü RAHMETLE VE SAYGIYLA ANIYORUM”

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefatının 87. yılında Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Büyük fedakarlıklarla, inançla ve kararlılıkla vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin istikbali için mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum."