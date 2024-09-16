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        Haberler Televizyon Siyah Kalp'in yeni bölümünden tanıtım yayınlandı!

        Siyah Kalp'in yeni bölümünden tanıtım yayınlandı!

        Show TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yeni dizisi 'Siyah Kalp' Perşembe akşamı ekrana gelecek. Merakla beklenen dizinin ikinci bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 23:53 Güncelleme: 16.09.2024 - 23:53
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        Siyah Kalp'in yeni bölümü
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        Yayınlanan tanıtımda Nuh ve Melek, Sumru’dan intikam almak için gözlerini karartıyorlar. Sumru ise bu yüzleşmeden sonra ne yapacağını bilemiyor. Sevilay’ın uygunsuz fotoğraf krizi ortaya çıkarken, bu durumun sonucunda neler yaşanacağı izleyiciler için merak konusu oluyor. Cihan’ın Melek’e olan bakışları akıllara “Aşk mı doğuyor?” sorusunu getirirken, tanıtımın sonunda görülen yangında neler yaşanacağı en çarpıcı an olarak dikkat çekiyor.

        SİYAH KALP’İN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Nuh ve Melek, kendilerini büyüten ve anne yerine koydukları babaanneleri Sakine Hanım’ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşarken bir yandan da büyük bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Annelerinin kim olduğunu öğrenen iki kardeş geçmişin öfkesiyle birlikte yaşadıkları yerden ayrılarak Kapadokya’ya doğru yola çıktı. Sumru ise yıllar önce doğurduğu ikizlerini geride bırakarak Kapadokya’nın en varlıklı insanlarından Samet Şansalan’la yeni bir hayat ve aile kurdu. Samet Şansalan’ın ilk evliliğinden olan büyük oğlu Cihan, yeni otellerinin açılışı için Almanya'dan ailesini ziyarete geldi. Bu sırada Şansalan ailesi içerisinde de bazı sorunlar giderek gün yüzüne çıkmaya başladı. Esat’ın davranışlarından dolayı konakta sürekli baba oğul arasında tartışma yaşanırken bir gece eve gelen telefonla ipler iyice gerildi. Esat’ın yasaklı madde ile emniyete getirilmesine öfkelenen Samet fenalaştı. Bütün aile hastaneye koştu. Sumru ailesini bir arada tutmaya çalışırken Hikmet ise kendi hayatını garantiye almak için Sevilay’la ilgili planlarını devreye soktu. Sevilay annesinin onu Cihan’la evlendirmek istediğini duyunca büyük bir şaşkınlık yaşadı ve böyle bir şey istemediğini söyledi. Samet, Cihan’a holdingde işlerin kötüye gittiğini ve akciğer kanseri olduğunu itiraf edince Cihan, Kapadokya’da kalarak işlerin başına geçmeyi kabul etti. Üstelik Cihan’ın öğrendiği tek gerçek bu değildi. Sevilay’ın gerçekten kuzeni olmadığını öğrendi ve holdingin kurtuluşu için Sevilay’la evlenmesi gerektiği gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Samet’in ailesine hastalığını ve sonrasında Cihan’la ilgili alınan kararları açıklamasıyla konakta ortalık iyice karıştı. Nuh ve Melek, Sumru’yu yakın takibe alarak adım adım onu izlemeye başladı. Sonunda Sumru’nun karşısına çıkarak onunla yüz yüze geldiler.

        İşte Siyah Kalp’in 2.Bölüm 2.Tanıtımı;

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        Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        Siyah Kalp, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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        Boğa
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        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
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