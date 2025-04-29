'Siyah Kalp'in 30'uncu bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

'Siyah Kalp'in 30'uncu bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

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'Siyah Kalp'in 30. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Nuh ve Sevilay kurtuluş yolu ararken Halil ve Canan’ın yakınlaşması, değişen dengelerin habercisi oluyor. Hikmet’in Halil’e tepkisi dikkat çekerken Tahsin, Sumru’nun affetmesi için elinden geleni yapıyor. Sumru ve Tahsin arasında yaşanacaklar yeni bölüme olan merakı arttırırken Tahsin’in elinde silahla bir hışımla çıkışı heyecan uyandırıyor. Melek, annesinin gidişi ve Sevilay’ın kaybolması hakkında Cihan’a dert yanarken Andaç’ın koyduğu gizli kamera Sevilay ve Nuh’u ele veriyor ve ikilinin evine polis geliyor. Yeni bölümde yaşanacaklar ilgiyle beklenirken, kurtulup kurtulamayacakları akıllarda soru işareti yaratıyor.

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Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Erkan Bektaş (Halil), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

'Siyah Kalp', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!