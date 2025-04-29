Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in 30'uncu bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Siyah Kalp'in 30'uncu bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen 30'uncu bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 23:58 Güncelleme: 29.04.2025 - 23:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir tanıtım daha yayınlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

        'Siyah Kalp'in 30. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Nuh ve Sevilay kurtuluş yolu ararken Halil ve Canan’ın yakınlaşması, değişen dengelerin habercisi oluyor. Hikmet’in Halil’e tepkisi dikkat çekerken Tahsin, Sumru’nun affetmesi için elinden geleni yapıyor. Sumru ve Tahsin arasında yaşanacaklar yeni bölüme olan merakı arttırırken Tahsin’in elinde silahla bir hışımla çıkışı heyecan uyandırıyor. Melek, annesinin gidişi ve Sevilay’ın kaybolması hakkında Cihan’a dert yanarken Andaç’ın koyduğu gizli kamera Sevilay ve Nuh’u ele veriyor ve ikilinin evine polis geliyor. Yeni bölümde yaşanacaklar ilgiyle beklenirken, kurtulup kurtulamayacakları akıllarda soru işareti yaratıyor.

        REKLAM

        Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Erkan Bektaş (Halil), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Siyah Kalp
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'da!
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        ABD basını: Putin 4 bölgenin kontrolünü talep ediyor
        ABD basını: Putin 4 bölgenin kontrolünü talep ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Youssef En-Nesyri gol yollarında suskun!
        Youssef En-Nesyri gol yollarında suskun!
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Habertürk Anasayfa