'Siyah Kalp'in, 24'üncü bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

REKLAM advertisement1 'Siyah Kalp'in 24. Bölüm 2. Tanıtımı; Yayınlanan tanıtımda Tahsin, Nuh’un eskisi gibi biri olmadığını yüzüne vururken Cihan’la da barışmasını istiyor. Sevilay, Nuh'u istemediğini söylerken Nuh'un, annesinin kaza görüntüsünü görmesiyle neler yapacağı merak konusu oluyor. REKLAM

Tanıtımın finalinde Melek'in, Cihan ile Nuh arasında kimi seçeceği yeni bölüme olan heyecanı artırıyor.

Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

'Siyah Kalp', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!