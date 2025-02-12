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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in 20'nci bölümünden bir ön izleme yayınlandı

        'Siyah Kalp'in, 20'nci bölümünden bir ön izleme yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'in 20'nci bölümünden, Nuh ve Sevilay'a ait romantik bir ön izleme yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 23:26 Güncelleme: 12.02.2025 - 23:26
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        Nuh'tan Sevilay'a oyun havalı evlenme teklifi
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        SHOW TV’nin, Tims & B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp', perşembe akşamı yirminci bölümüyle ekrana geliyor.

        'Siyah Kalp' 20. Bölüm Ön İzlemesi;

        Diziden Nuh ve Sevilay’ın yer aldığı romantik bir ön izleme yayınlandı. Sevilay’a evlenme teklif etmek isteyen Nuh’tan yüzleri güldüren, romantik ve danslı bir sürpriz geliyor.

        Dans ekibiyle birlikte Ankara havasında hünerlerini sergileyen Nuh, dansın ortasında diz çökerek Sevilay’a evlenme teklif ediyor.

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        'SİYAH KALP'İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Nihayet, büyük sırrı ortaya çıkarır. Artık herkes Bünyamin’in Samet’in oğlu olduğunu öğrenir. Bünyamin duydukları karşısında fenalaşırken Samet’in tek derdi onun donörlük ihtimalini kaybetmemektir. Bir yandan babasının hastalığı, bir yandan da ortaya çıkan yeni gerçekle birlikte Cihan yeniden ailevi sorunları çözmeye çalışır. Melek onun haline üzülür. Karşılıklı olarak duygularını saklamak artık onlar için imkansız olacaktır.

        Sevilay, Cihan ile boşandığı için artık özgürdür. Nuh ona evlenme teklifi etmeyi planlar. İkisi de birlikte mutlu olmak isterler ama karşılarına yeni sorunlar çıkacaktır. Sumru’nun eline Samet’e hesap sorma fırsatı geçer. Sumru, bunca yıldır gerçekleri görmediğine şaşırsa da artık kendi ayakları üzerinde durup çocuklarının yanında olacaktır.

        Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp
        #show tv

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