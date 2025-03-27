HALİL’İN GELİŞİ KAPADOKYA’YI NASIL ETKİLEYECEK?

Nuh ve Melek’in yıllardır ortada olmayan babası ‘Halil’, Kapadokya’ya geliyor. Hikmet ile gizli bir iş birliğinin içine girecek olan Halil’in gelişi başta Nuh, Melek ve Sumru olmak üzere herkesin hayatını derinden etkileyecek.