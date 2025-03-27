Erkan Bektaş Siyah Kalp'te! Siyah Kalp'in Halil'i Erkan Bektaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Tims&B Productions imzalı dizinin kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yapıma başarılı oyuncu Erkan Bektaş dahil oluyor. Bu noktada izleyiciler ''Erkan Bektaş kimdir, kaç yaşında, nereli, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin gelişi herkesin hayatını derinden etkileyecek. Peki, Siyah Kalp Halil kimdir? İşte, Siyah Kalp'in Halil'i Erkan Bektaş hakkında bilgiler…
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Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp, 27 Mart Perşembe akşamı 26. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Seyircileri heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Öte yandan yeni bölümde dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oluyor. Erkan Bektaş Halil karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Halil’in Kapadokya’ya gelmesinin ardından neler yaşanacağı merak konusu. Peki, Siyah Kalp Halil kimdir? Siyah Kalp’in Halil’i Erkan Bektaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Erkan Bektaş hayatı ve kariyeri…
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ERKAN BEKTAŞ 'SİYAH KALP' KADROSUNA DAHİL OLDU!
Show TV’nin, Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin yeni bölümünde başarılı oyuncu Erkan Bektaş, ‘Halil’ karakteriyle dizinin kadrosuna dahil oluyor.
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HALİL’İN GELİŞİ KAPADOKYA’YI NASIL ETKİLEYECEK?
Nuh ve Melek’in yıllardır ortada olmayan babası ‘Halil’, Kapadokya’ya geliyor. Hikmet ile gizli bir iş birliğinin içine girecek olan Halil’in gelişi başta Nuh, Melek ve Sumru olmak üzere herkesin hayatını derinden etkileyecek.
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ERKAN BEKTAŞ KİMDİR?
Erkan Bektaş, 11 Mart 1972 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan Bektaş, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu.
Çalıştığı tiyatrolar arasında Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş Tiyatrosu, Tiyatro Tempo, Oyun Atölyesi, Stüdyo Oyuncuları, Tiyatro Oyunevi, Tiyatro Seyirlik gibi tiyatrolar vardır.
Ayrıca dizi filmlerde oynamış, seslendirme yönetmenliği ve sanatçılığı yapmıştır.
Muhteşem Yüzyıl dizisinin 30. bölümünde Kalender Çelebi'yi oynamış ve kendi sesinden Pirlere Niyaz Ederiz Deyişini seslendirmiştir.
2010 yılında kendi tiyatrosu Tiyatro Baykuş'u kurmuştur.
Filmografisi
Yeni Hayat - (Yakında) - İlhan
Siyah Kalp - (2025)
Sürgünler - (2025)
Son Dilek - (2025) - Osman
Kara Ağaç Destanı - (2024) - Alaz Ahmet
Düğüm - (2024) - İrfan
Kuruluş Osman - (2024) - İbrahim
Safir - (2023-2024) - Vural Bakırcıoğlu
Sipahi - (2022-2023) - Habtor Bin Said
Âşıklar Bayramı - (2022) - Çavuş Bekir
Âkif - (2021) - Kuşçubaşı Eşref
Bir Zamanlar Çukurova - (2021-2022) - Abdülkadir Keskin
Akıncı - (2021) - Kemal
Gülperi - (2018-2019) - Eyüp
Börü - (2018) - Timur Gür
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - (2015-2018) - Ateş
Serçe Sarayı - (2015)- Mahir
Sağ Salim 2: Sil Baştan - (2014) - Sacit
Adını Kalbime Yazdım - (2013-2014) - Naser
Umutsuz Ev Kadınları - (2013-2014) - Yavuz
Benim İçin Üzülme - (2012-2014) - Mustafa (Orhan'ın babası)
Yırtık Uçurtma, Hava Nasıl Oralarda, - (2013) - Video klip oyuncusu
Böyle Bitmesin - (2013) - Konuk oyuncu
Ağır Roman Yeni Dünya - (2012) -
Muhteşem Yüzyıl - Kalender Çelebi (Konuk oyuncu, 30. bölüm) (2011)
Leyla ile Mecnun - 27. bölüm - (2011) - Uzay Gemisi Kaptanı
Geriye Kalan - (2011) - Cezmi
Aşk ve Ceza - (2010-2011) - Yavuz Moran
Bahar Dalları - (2009) - Serdar
Bornova Bornova (2009)
Kül ve Ateş - (2009) - Cemal
Başka Semtin Çocukları - 2008 - Haydar
Bir Varmış Bir Yokmuş - (2008) - Sabri
Karayılan - (2007-2008) - Şahin Bey
Ihlamurlar Altında - (2005-2007) - Salih
Fay Grim
Esir Kalpler - (2006)
Nizam
Acı Kin
Büyük Umutlar - (2004)
Bedel