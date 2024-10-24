Siyah Kalp bu akşam var mı, yok mu? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman? Show TV yayın akışı 24 Ekim 2024
Show TV ekranlarında Perşembe günü yayınlanan dizinin konusu, karakterleri ve oyuncu kadrosu dikkat çekerken izleyiciler tarafından Siyah Kalp yeni bölüm araştırılıyor. Normalde bugün yeni bölümüyle ekrana gelmesi gereken yapımın tekrar bölümün yayınlanacağı görülüyor. Dizinin takipçileri Siyah Kalp bu akşam yeni bölüm var mı sorusuna yanıt arıyor. Show TV yayın akışında dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu. Peki Siyah Kalp bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?
- 1
Show TV ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisi diziseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Ece Uslu ve Burak Sergen'in başrollerinde yer aldığı Siyah Kalp, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken, senaryosunu Yıldız Tunç kaleme alıyor. Peki Siyah Kalp akşam var mı, yok mu? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman? İşte, Show TV yayın akışı 24 Ekim 2024
- 2
SİYAH KALP BU AKŞAM VAR MI?
Show tv yayın akışına bakıldığında Siyah Kalp yeni bölüm bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin tekrar bölümü yayınlanacak.
SİYAH KALP YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Siyah Kalp yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor.
- 3
24 EKİM 2024 SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp (TEKRAR)
22:45 Deha (Tekrar)
01:15 Kızılçık Şerbeti
03:15 Kalpazan
-