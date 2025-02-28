Siyah Kalp 22. bölüm izle ekranı! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Siyah Kalp, 27 Şubat Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu, başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizinin son bölümünde, herkes barışı kabullenmişken Nuh aldığı telefonla neye uğradığını şaşırır. Siyah Kalp 22. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 27 Şubat 2025 Show TV Siyah Kalp son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
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Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp dün akşam 22. bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı Tims&B Productions imzalı dizinin son bölümünde Tahsin’in ortada olmadığını gören Sumru ve ikizler çok endişelidirler. Nuh ve Sumru bu işin arkasında Şansalanların olduğunu düşünürler. Melek ve Cihan ise beklenmedik kötü sürprizlerle karşı karşıya kalır. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Siyah Kalp 22. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
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SİYAH KALP’İN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Herkes barışı kabullenmişken Nuh aldığı telefonla neye uğradığını şaşırır.
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Tahsin’in ortada olmadığını gören Sumru ve ikizler çok endişelidirler.
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Nuh ve Sumru bu işin arkasında Şansalanların olduğunu düşünürler.
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Melek ve Cihan tam her şeyi yoluna koyacakken beklenmedik kötü sürprizlerle karşı karşıya kalırlar.
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Artık barış içinde huzurlu birlikteliğe ulaşmak onlar için gittikçe zorlaşacaktır.
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Nuh’un Şansalanlar’a olan nefreti gitgide artmaktadır.
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Bu nefret onun etrafındakilere karşı ani çıkışlarına sebebiyet verir.
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Sevilay ise artık bu duruma katlanmakta zorluk çeker.
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Tahsin için endişelenen Sumru, ona karşı olan duygularının yoğunluğuyla yüzleşir.
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Hayatında onu gerçekten seven ve değer veren adamı kaybetmeyi göze alamaz.
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SİYAH KALP SON BÖLÜM CANLI İZLE
27 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelen Siyah Kalp dizisinin 22. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
SİYAH KALP 22. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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