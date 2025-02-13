Show TV’nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Siyah Kalp 20. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde bir yandan babasının hastalığı, bir yandan da ortaya çıkan yeni gerçekle birlikte Cihan yeniden ailevi sorunları çözmeye çalışır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, kesintisiz…