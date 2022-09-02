Sivrisineklerden kurtulmanın en etkili doğal yolları: Bu yöntemlerle evde sivrisineklere veda edin!

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Özellikle sıcaklıkların artmasıyla çoğalan sivrisinekler sorun çıkartabiliyor. Evde yapabileceğiniz basit birkaç yöntemle sivrisineklerle baş edebilirsiniz. SİVRİSİNEKLERİN SEVMEDİĞİ KOKULARI EVİNİZDE TERCİH EDİN Sinekler, özellikle mentollü ve çeşitli bitkisel kokulardan hoşlanmazlar. Bunlar arasında en çok lavanta, okaliptüs, karanfil ve portakal kabuğu kokuları yer alır. Bu kokuları gün içerisinde evinize sıkarak sivrisinekleri uzaklaştırabilirsiniz.

LİMON İLE SİVRİSİNEKLERİ UZAKLAŞTIRIN Yarım kesilmiş bir limona bir kaç adet saplayacağınız karanfil sayesinde, sivri ve karasinekleri masanızdan uzaklaştırabilirsiniz.

SİVRİSİNEK YAKALAYICI KAĞITLAR Sivrisinek yakalayıcı kağıtlarının yapışkan özellikleri sayesinde gün içerisinde evinizde veya bahçenizde bulunan bölgelerde kullanarak etkisiz hale gelmelerini sağlayabilirsiniz.

VÜCUDUNUZA DOĞAL YAĞLAR SÜRÜN Sivrisineklerin hoşuna gitmeyen kokulardan oluşan yağları vücudunuza sürerek size yaklaşmalarını engelleyebilirsiniz. Özellikle çay ağacı yağı, limon yağı, okaliptüs yağları keskin kokuları sayesinde sivrisinekleri direkt olarak etkisiz hale getirir. Nabız bölgenize süreceğiniz bir iki damla yağla ile sivrisineklerin sizden uzaklaşması için son derece yeterli.

REYHAN VE FESLEĞEN BİTKİLERİNİN GÜCÜNÜ DENEYİN Reyhan ve fesleğen bitkileri güçlü kokularıyla sivrisineklerin baş düşmanlarından birisidir. Uygun bir kaba veya saksıya yerleştireceğiniz reyhan ya da fesleğeni evinizin balkon, giriş kısmına koyarak sivrisinekleri engelleyebilirsiniz. ARTIK TÜRKİYE'DE GÖRÜLÜYORLAR! KADIOĞLU'NDAN UYARI: POLİKLİNİKLERİN KURULMASI GEREKECEK