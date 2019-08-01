New York'da yaşayan 24 yaşındaki öğretmen Gibson Miller, gözünün altında sivilce olduğunu düşündüğü kırmızılığı bir süre umursamadı. Sol gözünün altında ilk başta pembe bir noktayken genç kadının dikkatini çeken cilt lekesi bir süre sonra daha da büyümeye devam etti. Bunun üzerine doktora giden Gibson Miller, doktorunun biyopsi istemesi üzerine şoke oldu. Yapılan biyopsi sonucuna göre genç kadın cilt kanseri olduğunu öğrendi.

İKİ KEZ AMELİYAT OLDU

Miller'a bir cilt kanseri olan bazal hücreli karsinom teşhisi konuldu. Ardından genç kadın iki kez ameliyat oldu.

Miller, 9 yaşından beri tenis oynuyordu ve sürekli okul takımlarında oynuyordu, bu yüzden de devamlı dışardaydı. Ancak Miller, şapka takmayı sevmiyor, güneş kremi sürmüyor ve güneş gözlüğü kullanmıyordu.

"Güneş gözlüklerini hiç sevmedim. Çantamda her zaman bir çift vardı ama hoşlanmıyordum. Bu yüzden onları hiç kullanmadım" dedi.

EN ÇOK GÜNEŞE MARUZ KALAN KİŞİLERDE GÖRÜLÜR

Bazal hücreli karsinom, en sık kafa veya boyunda olur ve ciltte yarı saydam, açık pembe veya kırmızı bir yumru gibi görünür. En çok güneşe maruz kalan kişilerde görülür.

Cilt Kanseri Vakfı'na göre ABD'de her yıl 4 milyondan fazla bazal hücreli karsinom vakası teşhis ediliyor. Tüm kanserlerin en sık meydana gelen şeklidir. Her yıl yaklaşık 2 bin ABD vatandaşının ölümüne neden oluyor. Bununla birlikte, Amerikan Kanser Topluluğu, 2019'da 7 bin 200'den fazla kişinin melanom nedeniyle hayatını kaybedeceğini tahmin ediyor.