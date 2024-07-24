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        Haberler Gündem Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Güncel haberler

        Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 01:40 Güncelleme: 24.07.2024 - 01:40
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        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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        Kaza, saat 23.00 sıralarında Ulaş ilçesi Bostankaya köyü yakınlarında meydana geldi.

        F.A. yönetimindeki otomobil ile Ordu’dan düğünden gelen sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Z.K., A.K., G.K. ve E.Y. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Sivas- Malatya kara yolu bir süre trafiğe kapanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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