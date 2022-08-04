Sivasspor'a avrupa yolu gözüktü. Önceki sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı (ZTK) uzatmalarda kazana Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Of turuna katılacak. 2 Ağustos Salı günü yapılan kura sonucunda temsilcimizin muhtemel rakipleri de öğrenildi. Peki Sivasspor hangi takımla eşleşti? İşte haberimizin detayları...

SİVASSPOR'UN RAKİBİ KİM?

UEFA'nın merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda Sivasspor'un Play - Off turunda rakibi Malmö FF (İsveç) F91 Dudalenge (Lüksemberg) maçının galibi olarak belirlendi. İki Takım 4-11 Ağustos tarihlerinde maçlarını oynayacak. Skor anlamında üstünlük kuran taraf temsilcimiz Sivasspor'un rakibi olacak.

PLAY-OFF TURU NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu maçları 18-25 Ağustos tarihlerinde oynayacak. Karşılaşmalar CET (Central Europen Time) bazında 18:45 ile 21:00 aralığında düzenlenecek. Türkiye'deki saat dilimi, CET'in bir saat ilerisindedir. Bu sebeble maçlar 19:45 ile 22:00' da organize edilecek