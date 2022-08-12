Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi kim? Sivasspor Avrupa maçı ne zaman? Sivasspor kimle eşleşti? Sivas Avrupa hangi takımla rakip oldu?

Ziraat Kupası Şampiyonu olarak Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan ekip olmuştu. Kırmızı beyazlı ekibin rakibi UEFA'nın çektiği kurayla belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde bu seneki ilk maçına çıkacak olan Yiğidolar'ın rakibi kim oldu ve maçlar hangi tarihte oynanacak? İşte ayrıntılar...

SİVASSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe ile birlikte ülkemizi Avrupa'da temsil eden Sivasspor'un play-off etabında rakibi Malmö oldu.

SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın ekibi ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı 25 Ağustos'ta evinde oynayacak.

Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarında kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.