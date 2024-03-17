Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Ortada bir suç varsa benimdir

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta 4-1 mağlup olan Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, yenilginin ardından “Ortada bir suç varsa o suç her zaman için hocanındır" ifadelerini kullandı.

"SİVASSPOR TARAFTARINDAN VE CAMİASINDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Maç sonu basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “İlk yarı oyunu dengelesek bile sonrasında gol bulduktan sonra tabii hatalar oluyor. Futbolun doğasında var. 8 haftadır çok iyi giden, yükselişe giden bir takımımız vardı ama bu süreç içerisinde gerçekten tabii kimsenin bilmediği yaşadığımız çok zorluklar var. Bununla beraber kaybedilmiş bir puan var. Sivasspor camiasından, taraftarından özür diliyoruz. Futbolcu kardeşlerim de bu üzüntüyü fazlasıyla hissediyorlar. Ortada bir suç varsa o suç her zaman için hocanındır, benimdir” ifadelerini kullandı.

Uygun, milli maç arasını en güzel şekilde değerlendireceklerini belirterek, "Tekrar istekli, arzulu, coşkulu, bu formayla taraftarımızın arzuladığı oyunu oynayacaklarla birlikte sahada kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız” diye konuştu.