Orkun Kökçü, hocasını topta tuttu!

Kendini özel hissetmediğini söyleyen Orkun, "Buraya geldiğimden beri beni özel hissettiren biri olmadı. Buna teknik direktör Roger Schmidt de dahil. Ben masaya vuran ya da taleplerde bulunan biri değilim ama belki de bana verdiği rol nedeniyle fazla mütevazıydım." şeklinde konuştu.