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Haberler Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi CANLI YAYIN | Sivasspor - Slavia Prag maçı canlı izle! UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor maçı hangi kanalda? Sivasspor maçı şifresiz canlı izle

Sivasspor - Slavia Prag maçı CANLI YAYIN

Sivasspor - Slavia Prag maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk maçında Slavia Prag’ı konuk ediyor

08.09.2022 - 20:41 | Güncelleme: ABONE OL
CANLI YAYIN | Sivasspor - Slavia Prag maçı canlı izle! UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor maçı hangi kanalda? Sivasspor maçı şifresiz canlı izle

STAT: Sivas 4 Eylül
HAKEM: Fran Jovic
SAAT: 22.00
YAYIN: Exxen

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Goutas, Uğur, Keita, Ulvestad, N'Jie, Saba, Gradel, James

SLAVIA PRAG: Mandous, Doudera, Ousou, Kacharaba, Masopust, Sevcik, Holes, Usar, Traore, Jurasek, Olayinka

23. AVRUPA MAÇI

Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 22 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 22 gol atan Sivas temsilcisi, ağlarında ise 43 gole engel olamadı.

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