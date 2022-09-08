STAT: Sivas 4 Eylül

HAKEM: Fran Jovic

SAAT: 22.00

YAYIN: Exxen

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Goutas, Uğur, Keita, Ulvestad, N'Jie, Saba, Gradel, James

SLAVIA PRAG: Mandous, Doudera, Ousou, Kacharaba, Masopust, Sevcik, Holes, Usar, Traore, Jurasek, Olayinka

Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 22 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 22 gol atan Sivas temsilcisi, ağlarında ise 43 gole engel olamadı.