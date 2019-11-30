Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

SİVASSPOR: 2 - KASIMPAŞA: 0 (11' Hakan, 17' Yatabare)

(İkinci yarı oynanıyor...)

SAAT: 15.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

STAT: Yeni 4 Eylül

YAYIN: beIN SPORTS 1

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Fatih, Emre, Mert Hakan, Fernando, Yatabare

YEDEKLER: Muammer, Ali Şaşal, Papp, Ziya, Cofie, Erdoğan, Razack Traore, Kone, Vieira, Djerlek

TEKNİKDİREKTÖR: Rıza Çalımbay

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Youssef, Hafez, Sadiku, Aytaç, Quaresma, Khalili, Mustafa, Koita

YEDEKLER: Ramazan, Veigneau, Çağtay, Özgür, Uğurcan, Hajradinovic, Heintz, Furkan, İlhan, Azad

TEKNİKDİREKTÖR: Kemal Özdeş

Ligde geride kalan 12 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 12 puan ve averajla haftaya 15. sırada girdi. Son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrılan lacivert-beyazlı ekip, dış sahada 11 puan kaybetti.

KASIMPAŞA'DA 4 EKSİK

Lacivert-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor müsabakasına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sakatlıkları bulunan David Pavelka, Yusuf Erdoğan ve Mame Thiam ile cezalı Veysel Sarı, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanan Demir Grup Sivasspor ise 24 puanla ilk sırada yer alıyor.

19. RANDEVU!

Sivasspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 19. kez karşı karşıya geliyor. Söz konusu mücadelelerin 6'sını Sivasspor kazanırken Kasımpaşa 6 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de dört haftadır sahadan galibiyetle ayrılan Sivasspor, Kasım 2008-Ocak 2009 arasından (beş maç) bu yana en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.