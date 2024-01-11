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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'de heyecan hafta içi maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Galatasaray, zorlu Sivas deplasmanında galibiyet arıyor. Son olarak Tümosan Konyaspor'u üç golle devirip lider Fenerbahçe'yi takibini sürdüren sarı-kırmızılılarda 7 oyuncu kadroda yer almadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 15:51 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:51
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        STAT: 4 Eylül Stadı

        HAKEM: Zorbay Küçük

        SAAT: 17.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        GALATASARAY: Muslera, Ali Turap Bülbül, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

        Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 47 puan topladı.

        EMS Yapı Sivasspor ise ligde altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 24 puan yazdırdı.

        GALATASARAY'DA 7 EKSİK

        Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira ve Sacha Boey, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.

        Öte yandan sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Ev sahibi Sivasspor ise Bülent Uygun'un takıma dönmesiyle birlikte geçtiğimiz hafta zorlu Kayseri deplasmanında kazanmış ve önemli bir üç puanı hanesine yazdırmıştı. İç anadolu temsilcisinde de eksik oyunucu fazlalığı göze çarpıyor. Golcü oyuncu Rey Manaj kart cezası sebebiyle maç kadrosunda yer almazken, Emrah Başsan, Burak Kapacak ve Abdülkadir Parmak'ın sakatlıkları devam ediyor. Ahmed Musa ve Clinton Njie ise Afrika Kupası'nda ülkelerinin milli takımlarının kamplarında yer alıyor.

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        SON 6 MAÇINDA 5 GALİBİYET VE 1 BERABERLİK

        Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 6 maçında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.

        LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 35 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

        -NOTLAR-

        * Geçen sezon Süper Lig'de iki maçta da mağlup olduğu üç takımdan biri Galatasaray olan Sivasspor (Adana Demirspor & Fenerbahçe), lig tarihinde sarı-kırmızılı ekibe üst üste 3+ karşılaşmada yenildiği tek dönemi Kasım 2011-Kasım 2013 arasında yaşadı (6M).

        * Sivasspor'a konuk olduğu son üç maçın ikisini kazanan Galatasaray (1M), daha önceki 11 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını yakalamayı hedefliyor (3G 3B 5M). Son ziyaretinden 2-1'lik galibiyetle dönen sarı-kırmızılılar (Aralık 2022), bu deplasmanda üst üste iki galibiyet aldığı tek dönemi Mart-Aralık 2012'de yaşadı.

        * Bu sezon Süper Lig'deki ilk iç saha galibiyetini son karşılaşmada İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek alan Sivasspor, seyircisi önünde üst üste iki maç kazandığı son dönemdeki iki karşılaşmada da kalesini gole kapattı (Şubat-Mart 2023).

        * Bu sezon Süper Lig'deki ilk iç saha galibiyetini son karşılaşmada İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek alan Sivasspor, seyircisi önünde üst üste iki maç kazandığı son dönemdeki iki karşılaşmada da kalesini gole kapattı (Şubat-Mart 2023).

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