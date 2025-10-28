Sivasspor'da Mehmet Altıparmak dönemi
Özbelsan Sivasspor'da, Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya varıldı.
Özbelsan Sivasspor, Osman Zeki Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Osman Zeki Korkmaz'ı getirdiklerini açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Şampiyon Hoca! 7 kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak, artık Sivasspor için mücadele edecek" ifadelerine yer verdi.
Deneyimli çalıştırıcı, bu sezon Amed Sportif Faaliyetler'in başında Trendyol 1. Lig'de 8 maça çıkmıştı.