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Sivasspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Sivasspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Zirve yarışına tutunmak isteyen Beşiktaş, zorlu deplasmandan üç puanla dönmek istiyor. Kümede kalma mücadelesi veren Sivasspor da güçlü rakibini mağlup edip rahatlamak istiyor.

Giriş: 04.02.2023 - 15:02 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN izleme ekranı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşıyor.

GOL: 23' Saiz

STAT: Sivas Yeni 4 Eylül
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Saiz, Hakan, Charisis, Gradel, Caicedo

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Necip, Tayfur, N'Koudou, Cenk, Aboubakar

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Süper Lig'de oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 6 haftalık yenilmezlik serisini Sivas'ta da sürdürmenin peşinde.

Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 39 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor.

Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 21 puanlı Sivasspor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14. sırada bulunuyor.

GEDSON FERNANDES CEZALI

Beşiktaş'ta, Karagümrük maçının ardından gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Gedson Fernandes, Sivasspor maçında forma giyemiyor.

2 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ve Arthur Masuaku kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

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