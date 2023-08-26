Sivasspor - Antalyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele, ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Akdeniz ekibi, 10'da Sam Larsson ile öne geçerken, Yiğidolar ise bu gole 36'da Gerson Rodrigues ile yanıt verdi.

Sivasspor bu sonuçla puanını 5'e çıkarırken, henüz galibiyetle tanışamayan Antalyaspor ise puanını 2 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR 2. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı. 10. dakikada Appindangoye'nin kısa düşen pasında ceza sahası dışında topla buluşan Larsson, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Larson'un düzgün vuruşu ağlara gitti. 0-1

36. dakikada Appindangoye'nin uzun pasında ceza saha önünde topla buluşan Rodrigues, topu kaleci Liete'nin üzerinden ağlara gönderdi. 1-1 51. dakikada soldan Uğur'un sol kanattan ortasında Caner yükseldi, Caner'in kafa vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı. 78. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahası içine ortasında Kvet'in sert vuruşu auta çıktı.

Stat: Sivas 4 Eylül Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak (Dk. 89 Keita) , Emrah Başsan (Dk. 64 Kvet), Saiz (Dk. 90+4 Hakan Arslan), Rodrigues (Dk. 89 Manaj), N’Jie Bitexen Antalyaspor: Liete, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fredy (Dk. 46 Ufuk Akyol), Kaluzinski (Dk. 35 Saric), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 60 Holtmann), Larsson, Zymer Bytyqi (Dk.79 Erdal Rakip), Assombalonga (Dk. 60 Streek) Goller: Dk. 10 Larsson (Bitexen Antalyaspor), Dk. 36 Rodrigues (EMS Yapı Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 20 Assombalonga, Dk.42 Saric, Dk. 90+3 Ufuk Akyol (Bitexen Antalyaspor), Dk. 72 Rodrigues, 90+4 Manaj, 90+4 Saiz (EMS Yapı Sivasspor)