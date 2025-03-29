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        Sivasspor: 5 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 15:26 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:26
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        Sivasspor'dan kritik 3 puan!
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        Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. 6 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 5-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 13. ve 18. dakikalarda Rey Manaj, 48'de Garry Rodrigues, 68. dakikada Turaç Böke ve 76. dakikada ise Efkan Bekiroğlu kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 35. dakikada Salih Kavrazlı'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Sivasspor 30 puana yükseldi. A. Demirspor ise -2 puanda kaldı.

        Ligin 30. haftasında Sivasspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

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