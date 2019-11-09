Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri; 80. dakikada Emre Kılınç ve 89'da Hakan Arslan kaydetti. Konuk ekipte Levan Shengelia, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan ve 21 puana yükselen Yiğidolar, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Son 4 maçında 3. yenilgisini alan Konyaspor ise 13 puanda kaldı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Gioano, Mert Hakan Yandaş (Dk. 77 Traore),Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 87 Kone),Yatabare, Fernando (Dk. 67 Erdoğan Yeşilyurt)

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun (Dk. 87 Daci),Diagne, Anicic, Skubic, Jevtovic, Shengelia, Hadziahmetovic, Jonsson (Dk. 63 Milosevic),Ömer Ali Şahiner, Miya (Dk. 63 Bajic)

Goller: Dk. 80 Emre Kılınç, Dk. 89 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 78 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor),Dk. 65 Hadziahmetovic, Dk. 87 Anicic (İttifak Holding Konyaspor)