Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol perdesini 42. dakikadaki serbest vuruşta topun başına geçen Anderson Talisca açtı. Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

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RADAKOVIC KIZARDI!

Sivassporlu futbolcu Uros Radakovic, Youssef En Nesyri'ye faul yaptığı için 85. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 71'e çıkardı ve takipçisi olduğu Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirdi. Sivasspor ise 31 puanda kaldı.