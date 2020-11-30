Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, Sivasspor'u deplasmanda Halil Akbunar'ın 80. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Demir Grup Sivasspor: 0 - Göztepe: 1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Kısal, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Barış Yardımcı, Claudemir (Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin),Cofie (Dk. 89 Camara),Yasin Öztekin, Gradel, Kayode (Dk. 46 Yatabare),Kone (Dk. 74 Ninga)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Nwobodo (Dk. 55 Napoleoini),Yalçın Kayan (Dk. 90 Kubilay Sönmez),Guilherme (Dk. 90 Alpaslan Öztürk),Halil Akbunar (Dk. 83 Mossoro),Ndiaye

Gol: Dk. 80 Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 46 Halil Akbunar, Dk. 57 Yalçın Kayan, Dk. 88 Ndiaye (Göztepe),Dk. 59 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

16. dakikada Guilherme'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

19. dakikada Kayode'nin soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Claudemir'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak son çizgiye paralel giderek taca çıktı.

28. dakikada Robin Yalçın'ın sağdan ceza alanına ortasında Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kalecide kaldı.

33. dakikada Kone'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu iki hamlede kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

67. dakikada sağdan ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın altıpasa gönderdiği topa Guilherme'den önce dokunan kaleci Samassa, gole izin vermedi.

73. dakikada soldan topla ceza alanına giren Napoleoini'nin iki rakibini oyundan düşürdükten sonra yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.

80. dakikada Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

Göztepe, mücadeleyi 1-0 önde tamamladı.