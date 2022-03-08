Sivas ve Kayseri'de yarın (9 Mart Çarşamba) okullar tatil mi? Sivas ve Kayseri'de bugün kar yağışı etkili oluyor. Peki, Sivas ve Kayseri Valiliği'nden yarın için kar tatili açıklaması geldi mi? İşte "Sivas ve Kayseri'de okullar yarın tatil mi?" sorusunun cevabı ile ilgili son durum...