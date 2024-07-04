Sivas'ta yolcu otobüsünün çarptığı kişi öldü
Sivas'ta yolun karşısına geçmek isterken yolcu otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti
Giriş: 04.07.2024 - 19:19 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:20
İ.A. yönetimindeki yolcu otobüsü Sivas-Erzincan kara yolu Seyfebeli mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen 86 yaşındaki O.S'ye çarptı.
Ağır yaralanan O.S. sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesine kaldırıldı.
O.S, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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