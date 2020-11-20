Sivas'ta trafik kazaları: 4 yaralı

Ş.Ş.S. yönetimindeki 34 DKC 747 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi İncesu mevkisinde devrildi. Sürücü ile araçta bulunan N.S. ve 4 aylık bebek E.E.A.S. yaralandı.

Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bebek, Sivas'a sevk edildi.

Kangal ilçesinde ise M.S'nin kullandığı 58 BZ 925 plakalı hafif ticari araç, K.İ. yönetimindeki 05 LL 270 plakalı hafif ticari araç ve S.I. idaresindeki 66 HN 989 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunda çarpıştı.

Hafif yaralanan A.I, Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.