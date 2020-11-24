Şeyh Şamil Mahallesi'nde yiyecek arayan tilkiyi gören bir kasap, dükkanından getirdiği köfteyi aç kalan hayvana uzattı.

Esnafın "gel gel" diye yanına çağırdığı tilki, kasabın elinden köfteyi alarak hızla bölgeden uzaklaştı. Esnaftan Haşim Eren Özdal da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.